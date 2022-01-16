Детей Куравлева осудили за отправку артиста в дом престарелых

Москва, 16 января. Народный артист РСФСР Леонид Куравлев не должен жить в доме престарелых, когда у него есть дети, которые могут о нем заботиться, считает экс-ведущая радиостанции «Юность» и артистка Москонцерта Жанна Коренная.

В начале января Куравлев попал в больницу в Коммунарке с воспалением легких. Его состояние врачи оценивают как тяжелое и не дают никаких прогнозов. Последние полгода 85-летний артист жил в доме престарелых, куда его отправили дети. Этот факт возмутил Коренную больше всего.

«Смотрю «Пусть говорят», где речь идет о Леониде Куравлеве, которого дети, извините, выбросили из привычной жизни в своем доме в отстойник (не важно, как называют это заведение, где предлагают участие в самодеятельности рисование, вязание, всякие кружки)», — написала она в Facebook.

По словам Коренной, ей хочется «орать и выть» из-за этой ситуации. Артистка уверена — Куравлев не заслуживает такого обращения.

Ранее звезда новогодней комедии «Чародеи» Александра Яковлева обратилась к Куравлеву со словами поддержки. Она пожелала, чтобы рядом с артистом были сильные врачи.