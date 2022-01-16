Оттава, 16 января. «Зеленые» активисты вынудили международные нефтедобывающие компании отказаться от разработки месторождений в канадском Альберте из-за сильной загрязненности региона, сообщают ИноСМИ со ссылкой на американское издание The Wall Street Journal.

Крупные международные производители прекратили разработку в нефтеносных песках Канады, однако на их место пришли местные небольшие компании, рассчитывающие заниматься добычей еще несколько десятилетий.

Мир остается зависимым от горючих ископаемых, поэтому на месторождениях будет продолжаться работа, несмотря на перспективу изменения климата, вред экологии и другие проблемы. Переход на «зеленые технологии» происходит медленно, альтернативные источники энергии не могут удовлетворить имеющийся спрос, поэтому добыча нефти будет продолжаться в любом случае.

«Пока не существует технологий такого порядка, чтобы они могли заменить собой нефть. Такова реальность», — считает Алекс Пурбо, глава нефтегазовой компании Cenovus.

Канадская провинция Альберта богата нефтью — в недрах находятся около 170 млрд баррелей. Месторождение считается одним из крупнейших в мире, сопоставимым с запасами Саудовской Аравии, Венесуэлы и Ирана.

Затраты Канады на расширение трубопровода Trans Mountain составляют более 12,5 млрд долларов. После завершения строительства в 2023 году, пропускная способность Trans Mountain увеличится в 3 раза. Нефть является главной статьей экспорта Канады. Трубопровод позволит увеличить поставки за границу.

Премьер–министр Канады под давлением экологов обещает, что деньги, поступающие в бюджет от нефтяной отрасли, будут расходоваться на переход на «зеленые технологии».

Политолог Николай Стариков считает, что Канада может вступить в AUKUS, являющийся англосаксонским союзом.