Москва, 16 января. Соединенные Штаты могут потерять свои позиции на международной политической арене благодаря действиям со стороны Китая. К такому выводу пришел обозреватель и журналист Дмитрий Косырев.

В своей статье «Китай украл у Америки самое ценное» эксперт отметил, что 15 американских сенаторов недавно обратились с необычным призывом к президенту США Джо Байдену. Законодатели потребовали от главы Белого дома в срочном порядке начать торговые отношения с Азией.

Причиной такого испуга со стороны сенаторов стало Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), которое было создано по инициативе Китая. Как раз это и заставило США серьезно понервничать.

«И в центре этого соглашения — его инициатор Китай, вторая мировая экономика и первая торговая держава мира. Также туда входят Япония, Южная Корея, несколько менее крупных стран группировки АСЕАН. А великой тихоокеанской державы, США, там нет. Потому что проект с самого начала был китайским, а это Америке не к лицу», — передает слова обозревателя РИА Новости.

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Новое экономическое объединение предусматривает множество компонентов торговли и в принципе упрощает процессы финансовых отношений. Основным фактором является то, что Китай убрал из ВРЭП какие-либо обязательные условия и удушающие правила, которыми славятся США. В организации все осуществляется на мирной и добровольной основе.

Получается, что теперь Китай, а не Соединенные Штаты диктуют миру свои правила торговли. Пекин сумел перехватить инициативу Вашингтона и «сесть на коня», что вызвало панические настроения среди американских элит.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев ранее признал, что Россия при поддержке Китая имеет потенциал победы над США.