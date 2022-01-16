Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 января 11:06
11:05
Происшествия
Адвокат семьи убитой в Костроме девочки просит разработать закон «О забвении» педофилов
11:01
Общество
Врач Дауд объяснил, как предотвратить заражение омикрон-штаммом COVID-19
11:00
Общество
Косметолог Коршикова предупредила россиян о «цифровом старении» кожи
10:58
Происшествия
Житель Ленобласти убил супругу из ревности в ее день рождения
10:56
Происшествия
Момент ликвидации захватчика синагоги в США попал на видео
10:53
Происшествия
Наледь и снег спровоцировали около 300 ДТП в Петербурге за прошедшие сутки
10:51
Общество
Туроператоры России расширили выбор направлений для путешествий по госпрограмме кешбэка
10:50
Общество
Марюс Вайсберг заявил, что американцы воспринимают «Иронию судьбы» как индийский мюзикл
10:48
Экономика
После доиндексации средняя пенсия в России составит 18984 рубля
10:46
Общество
Отказ от 12 вредных пищевых привычек благотворно скажется на состоянии организма
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Журналист Косырев: Китай «сел на коня» вместо США в сфере торговых отношений

Политика
Журналист Косырев: Китай «сел на коня» вместо США в сфере торговых отношений
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 января. Соединенные Штаты могут потерять свои позиции на международной политической арене благодаря действиям со стороны Китая. К такому выводу пришел обозреватель и журналист Дмитрий Косырев.

В своей статье «Китай украл у Америки самое ценное» эксперт отметил, что 15 американских сенаторов недавно обратились с необычным призывом к президенту США Джо Байдену. Законодатели потребовали от главы Белого дома в срочном порядке начать торговые отношения с Азией.

Причиной такого испуга со стороны сенаторов стало Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), которое было создано по инициативе Китая. Как раз это и заставило США серьезно понервничать.

«И в центре этого соглашения — его инициатор Китай, вторая мировая экономика и первая торговая держава мира. Также туда входят Япония, Южная Корея, несколько менее крупных стран группировки АСЕАН. А великой тихоокеанской державы, США, там нет. Потому что проект с самого начала был китайским, а это Америке не к лицу», — передает слова обозревателя РИА Новости.

Журналист Косырев: Китай «сел на коня» вместо США в сфере торговых отношений
pixabay.com /

Новое экономическое объединение предусматривает множество компонентов торговли и в принципе упрощает процессы финансовых отношений. Основным фактором является то, что Китай убрал из ВРЭП какие-либо обязательные условия и удушающие правила, которыми славятся США. В организации все осуществляется на мирной и добровольной основе.

Получается, что теперь Китай, а не Соединенные Штаты диктуют миру свои правила торговли. Пекин сумел перехватить инициативу Вашингтона и «сесть на коня», что вызвало панические настроения среди американских элит.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев ранее признал, что Россия при поддержке Китая имеет потенциал победы над США.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Журналист Косырев: Китай «сел на коня» вместо США в сфере торговых отношений
сша китай врэп
Комментировать