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Президент Франции Макрон позитивно высказался о переговорах России и США

Политика
Президент Франции Макрон позитивно высказался о переговорах России и США
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Париж, 16 января. Диалог между Россией и США на фоне украинского кризиса является позитивной новостью. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер отметил, что Париж и Берлин всегда в духе диалога вели переговоры между Россией и Украины по Минским соглашениям.

«США делают сегодня то, что делаю я на протяжении нескольких лет: они разговаривают с россиянами. Это хорошая новость. Легко ли это? Нет. Я никогда этого не говорил, президент США Джо Байден тоже», — отметил Макрон.

Президент Франции добавил, что подобные процессы нужны на сохранения статуса-кво и коллективной безопасности.

Ранее стало известно, что американские сенаторы намерены посетить Украину. Политики приедут в составе двухпартийной группы.

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