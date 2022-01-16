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Профессор Сафонов объяснил механизм доначисления индексации пенсий россиян

Экономика
Профессор Сафонов объяснил механизм доначисления индексации пенсий россиян
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 января. Россияне в январе уже получили проиндексированную на 5,9% пенсию. Доначисление до 8,6% будет проведено после внесения поправок в действующий закон о бюджете. Об этом «Комсомольской правде» рассказал профессор финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов.

По его словам, закон должен быть принят в течение двух недель с момента внесения, поскольку необходимо провести голосование в Государственной думе и Совете Федерации. После документ должен подписать глава государства. Следовательно, на получение повышенной выплаты российские пенсионеры могут рассчитывать уже в феврале. Тогда им будет перечислена разница в индексации.

«Как только такой закон появляется, Пенсионный фонд осуществляет пересчет пенсий неработающим пенсионерам. Если индексация за январь была произведена в размере 5,9 %, то далее доначисляется пенсия на размер дополнительной индексации — 2,7%. Деньги могут прийти за январь в виде дополнительной суммы. Но, скорее всего, просто эта сумма будет доплачена в февральской пенсии, которая всем неработающим пенсионерам будет пересчитана по ставке индексации 8,6 %», — уточняет Александр Сафонов.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к кабинету министров с поручением в ближайшие сроки провести индексацию пенсионных выплат выше уровня инфляции. Комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала повышение процента корректировки до 8,6%.

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сафонов пенсия индексация
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