Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 января 11:05
11:01
Общество
Врач Дауд объяснил, как предотвратить заражение омикрон-штаммом COVID-19
11:00
Общество
Косметолог Коршикова предупредила россиян о «цифровом старении» кожи
10:58
Происшествия
Житель Ленобласти убил супругу из ревности в ее день рождения
10:56
Происшествия
Момент ликвидации захватчика синагоги в США попал на видео
10:53
Происшествия
Наледь и снег спровоцировали около 300 ДТП в Петербурге за прошедшие сутки
10:51
Общество
Туроператоры России расширили выбор направлений для путешествий по госпрограмме кешбэка
10:50
Общество
Марюс Вайсберг заявил, что американцы воспринимают «Иронию судьбы» как индийский мюзикл
10:48
Экономика
После доиндексации средняя пенсия в России составит 18984 рубля
10:46
Общество
Отказ от 12 вредных пищевых привычек благотворно скажется на состоянии организма
10:44
Экономика
Британская фармацевтическая компания GSK отклонила три бизнес-предложения Unilever
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Власти Китая запретили демонстрировать по телевидению накрашенных мужчин

Общество
Власти Китая запретили демонстрировать по телевидению накрашенных мужчин
pixabay.com

Пекин, 16 января. Накрашенных мужчин больше не будут показывать на китайских телеканалах. Данные были опубликованы в South China Morning Post.

Власти КНР объяснили подобное решение тем, что артисты республики не вписываются в традиционное представление о мужчинах. Под запрет на показ попадают также те, кто был уличен в противоречии «общественному порядку и морали».

От телеканалов потребовали установить стандарты красоты, соответствующие моральным ценностям жителей Китая. Упор должен был сделан преимущественно на традиционную и социалистическую культуру, а не на развлекательный сегмент. Также запрещено выплачивать сотрудникам телевизионной индустрии слишком высокие зарплаты.

В Китае запустили систему распознавания лиц. За подростками, которые любят поиграть в компьютерные игры по ночам, теперь будут следить.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Власти Китая запретили демонстрировать по телевидению накрашенных мужчин
китай косметика мужчина
Комментировать