Власти Китая запретили демонстрировать по телевидению накрашенных мужчин

Пекин, 16 января. Накрашенных мужчин больше не будут показывать на китайских телеканалах. Данные были опубликованы в South China Morning Post.

Власти КНР объяснили подобное решение тем, что артисты республики не вписываются в традиционное представление о мужчинах. Под запрет на показ попадают также те, кто был уличен в противоречии «общественному порядку и морали».

От телеканалов потребовали установить стандарты красоты, соответствующие моральным ценностям жителей Китая. Упор должен был сделан преимущественно на традиционную и социалистическую культуру, а не на развлекательный сегмент. Также запрещено выплачивать сотрудникам телевизионной индустрии слишком высокие зарплаты.

В Китае запустили систему распознавания лиц. За подростками, которые любят поиграть в компьютерные игры по ночам, теперь будут следить.