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Селин Дион отменила концерты в Северной Америке из-за мышечных спазмов

  /   Обновлено: 16 января 2022 09:44
Общество
Селин Дион отменила концерты в Северной Америке из-за мышечных спазмов
instagram.com  /  @celinedion

Оттава, 16 января. Канадская певица Селин Дион отменила сразу несколько выступлений, которые должны были состояться в рамках ее турне. Исполнительница не даст концерты в Северной Америке из-за проблем со здоровьем.

Сообщение об отмене выступлений появилось в Twitter-аккаунте артистки. Дион пришлось отказаться от концертов, поскольку она еще восстанавливается после сильных мышечных спазмов.

«Я очень надеялась, что к этому времени мне станет лучше, но, полагаю, мне просто стоит быть терпеливее и следовать режиму, который мне предписывают врачи», — отметила певица.

Исполнительница была вынуждена отменить выступления, которые должны были состояться в период с 9 марта по 22 апреля. Всем купившим билеты поклонникам обещают вернуть деньги. Что касается европейского тура звезды, то он пока не отменен. Первый концерт в его рамках знаменитость должна дать 25 мая.

Ранее Селин Дион отменила все свои выступления с ноября 2021 года по февраль 2022 года. Певица так же не могла выступать из-за проблем со здоровьем.

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дион певица концерты
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