На Украине назрели бунты полицейских — стране грозит хаос

На Украине разрастаются протесты полицейских — из-за низких зарплат они отказываются работать, а также увольняются целыми райотделами. По мнению экспертов, если власть не предпримет действенных мер, вскоре многие регионы страны могут остаться без полиции. Корреспондент ФАН передает из Киева.

По данным украинских СМИ, среди сотрудников МВД зреет бунт из-за невыплат положенных им надбавок и премий. Первый звоночек прозвучал в небольшом городе Токмак, расположенном в Запорожской области, — там сразу 30 сотрудников правоохранительных органов написали заявления об увольнении (90% личного состава управления). Этот случай лишь подтвердил нарастающие проблемы в украинской полиции. Основная причина недовольств — низкие зарплаты, невыплаты надбавок за работу в условиях пандемии, ненормированный график и сверхурочные неоплачиваемые дежурства.

По мнению наблюдателей, случай в Токмаке — лишь вершина айсберга. Особое раздражение правоохранителей вызвало то, что перед Новым годом никто из рядового и среднего состава нацполиции не получил ни надбавок, ни премий. Большинству была выплачена средняя зарплата — около 11,5 тысячи гривен. Изначально в МВД говорили о надбавке почти в 50%. Учитывая, что в среднем правоохранители получают от 10 до 14 тысяч гривен в месяц, именно премии и надбавки в условиях галопирующих украинских цен позволяли им держаться на плаву. Однако многие полицейские в последний раз получали бонусы в 2020 году и в начале 2021-го. Два года назад на эти цели из бюджета страны выделили 2,7 миллиарда гривен, а в прошлом — всего 800 миллионов.



Последней каплей стало то, что сотрудники органов не получили тринадцатую зарплату. При этом рядовые полицейские сообщили СМИ, что начальству Национальной полиции Украины все положенные премии и надбавки выдают. Многие призывают к общенациональной забастовке. На днях в Сеть попала переписка из Telegram-канала «Сообщество сотрудников Нацполиции Украины», где люди сообщают, что «не могут выжить на мизерную зарплату без надбавок», и совещаются, как защитить свои права. На канал подписано 53 тысячи человек, то есть половина списочного состава нацполиции.

wikipedia.org / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Требуем рассмотреть вопрос об увольнении с поста министра внутренних дел Украины Монастырского Дениса Анатольевича как чиновника, не отстаивающего права на достойное материальное положение сотрудников нацполиции. Он нагло игнорирует обращения от работников министерства, и в результате полицейские находятся на грани выживания, что может привести к катастрофе всю сферу правоохранительной деятельности».

По закону об МВД полицейские не имеют права на забастовки, так что во многих областях правоохранители начали неофициально саботировать службу: они ездят только на экстренные вызовы и игнорируют многие нарушения на дорогах. Еще одним признаком грядущей беды стала недавняя отставка спикера МВД Украины. По мнению многих, таким образом он встал на сторону недовольных.Наконец, на сайте президента Украины появилась петиция с требованием уволить главу МВД. Ее автор, инспектор полициииз города Вольногорска, написал:

На данный момент петиция уже набрала необходимые 25 тысяч подписей.

facebook.com / Денис Монастырский

«О зарплатах в нацполиции я могу судить на собственном примере. Когда я пришел работать в районную следственную прокуратуру — это был 2002 год, — то зарплата у меня и моих коллег составляла 30 долларов по тогдашнему курсу. Спустя годы, когда у меня уже были квалификация и опыт, моя зарплата составляла 150 долларов. Понятно, что выжить на эти деньги, и тем более содержать семью, было очень тяжело, — признался Войченко. — Ситуация с правоохранительной системой на Украине, в принципе, катастрофична. В свое время Петр Порошенко, будучи президентом, отдал ее на растерзание «молодым грузинским реформаторам» вроде Хатии Деканоидзе. Они сделали ужасную вещь — в рамках различных кампаний уволили и выдавили из органов большое количество опытных работников, например, в рамках бездарно проведенной люстрации».

Как заявил на брифинге в агентстве «ГолосUA» адвокат, бывший следователь прокуратуры, нынешнее руководство МВД играет в опасную игру, способную столкнуть Украину в хаос.

Войченко уверен, что вскоре имена всех этих «грузинских реформаторов» будут выброшены в «мусорный бак истории», а вспоминать их будут в связи с самыми негативными процессами на Украине.

«По воле западных кураторов Украины были сильно ослаблены силовые органы, призванные бороться с экономической преступностью в стране, — бывшие ОБЭП, ОБХСС и т. д. Это было сделано для того, чтобы дать полную свободу действий международным финансовым спекулянтам. Также после Майдана 2014-го шло общее принижение работников силовых органов — их ставили на колени, заставляли извиняться перед активистами, заводили на них уголовные дела за то, что они пытались подавить «революционные» протесты. Людей преследовали за то, что они выполняли свою прямую работу, ведь если бы [Виктору] Януковичу удалось подавить протесты, то никому бы и в голову не пришло преследовать полицейских, — напомнил юрист. — Здесь уместен пример из Казахстана, где после подавления протестов застрелился один из руководителей областного УВД. В ходе беспорядков он отказался отдать приказ стрелять в протестующих, то есть не выполнил свой служебный долг. А если бы в Казахстане состоялся госпереворот, этот офицер имел бы шансы стать министром внутренних дел».

facebook.com / Сергій Войченко

«В итоге профессия полицейского на Украине утратила свой престиж и стала непривлекательной. В нормальном обществе, когда ребенок говорит в школе: «Мой папа — полицейский» — все восхищаются. И только на Украине школьники в ответ кисло морщатся. Это страшный удар по основам государства, — считает Войченко. — Сегодня многие следователи и полицейские на Украине получают по 10-12 тысяч гривен. Столько же зачастую получают кассиры в крупных супермаркетах. Это само по себе вызывает возмущение силовиков, которые не могут прокормить свои семьи. На Украине сегодня отсутствует и сама идеология офицера. Раньше украинцы шли в правоохранительные органы по призванию — защищать порядок в стране, ограждать простых граждан от преступников. Сегодня в полицию и прокуратуру идут, чтобы зарабатывать деньги, брать взятки с преступников, получать «хабар» с потерпевших и подозреваемых. Поэтому уровень профессионализма в сегодняшних органах чудовищно низкий, все стремятся только заработать себе левые деньги».

На Украине же все обернулось гораздо хуже — было введено понятие революционной необходимости, которого в нормальных законодательствах нет и в помине.

По словам киевского юриста, на месте нынешнего президента он немедленно поставил бы вопрос о новой реформе полиции.

«Многие полицейские уже перешли к тихому саботажу своей работы. По моей информации, если раньше они выписывали по 220-250 штрафов в день, то сейчас — всего 4-5, и то в особо вопиющих случаях. Сегодня во многих регионах общественный порядок толком не охраняется, — сообщил Войченко. — Полицейских оскорбляет и то, что они получают в разы меньше своих коллег из САП или НАБУ — там зарплаты начинаются от 50 тысяч гривен в месяц. Власти необходимо срочно поднимать зарплаты рядовым полицейским, на которых и держится общественный порядок и безопасность. В любом случае нынешнее катастрофическое положение в полиции — следствие бездарных кадровых реформ, проведенных при Порошенко. Иностранные агенты фактически уничтожили элиту украинских правоохранительных органов, выкинув тысячи профессионалов на улицу».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

«Здесь вопрос не только в поднятии уровня зарплат полицейских до пристойного. Нужно провести целый комплекс мер — от восстановления престижа работы в силовых органах до возвращения в МВД опытных кадров, способных обеспечить порядок в стране. Но главное, что нужно сделать, — это выгнать из рядов силовых органов десятки иностранных агентов, которые действуют в ущерб Украине, — указал Войченко. — А средства на привлечение опытных профессионалов нужно освободить, разогнав неэффективные структуры вроде САП или НАБУ, получающие огромное количество бюджетных средств. Все эти шаги нужно делать срочно, ведь осталось недолго до полного коллапса правоохранительной системы на Украине. Если полиция окончательно перестанет работать, то на улицах очень быстро начнется хаос, который отразится на каждом из нас».

По мнению эксперта, нынешний глава МВД Монастырский вряд ли способен что-то принципиально изменить в сложившейся ситуации.

Тем не менее, уверен аналитик, никаких принципиальных шагов по восстановлению нормальной работы полиции президент Владимир Зеленский делать не будет.

«В конце концов, у Зеленского и его приближенных есть охрана, они надежно защищены. Что до простых украинцев, то это настоящее чудо, что в стране до сих пор не начался полный бардак. Видимо, дело в том, что украинцы — очень законопослушный народ. Но никакое чудо не может длиться вечно, рано или поздно в стране начнутся хаос и беспредел», — заключил Войченко.

На этой неделе глава МВД страны Денис Монастырский анонсировал повышение зарплат полицейским и сотрудникам Нацгвардии Украины с 1 февраля. Он заявил, что президент Владимир Зеленский поручил повысить зарплаты на 10%. Также глава МВД добавил, что с февраля восстановят право полицейских на льготный финансовый лизинг на жилье.

Ранее речь шла о повышении зарплат минимум до 24,8 тысячи гривен (около 73 тысяч рублей), законопроект внесли в Раду «Слуги народа». 10% от зарплат в 10-12 тысяч гривен — это всего 1-1,2 тысячи. По мнению наблюдателей, это может лишь оттянуть бунт правоохранителей, но не предотвратить его.