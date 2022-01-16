Более 500 военнослужащих ВВО выполнили задачи по огневой подготовке на учениях в Бурятии

Москва, 16 января. Военнослужащие из соединений и воинских частей объединения Восточного военного округа (ВВО) приняли участие в занятиях по огневой подготовке. Всего в учениях было задействовано более 500 бойцов.

Военнослужащие из мотострелковых, танковых, разведывательных подразделений, радиоэлектронной борьбы и войск радиационной, химической и биологической защиты выполнили поставленные задачи. Они выполнили нормативы по стрельбе в ночное и дневное время суток.

Бойцы на учениях не только успешно поразили цели, расположенные на разной дальности, но и отработали навыки по сборке и разборке оружия, снаряжению магазина, смене огневой позиции и изготовке к бою.

Ранее военнослужащие гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа приступили к занятиям по боевой подготовке, которые состоятся на полигонах в Белгородской, Брянской, Воронежской и Смоленской областях.