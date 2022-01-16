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Кадыров приказал удалить из Сети негативную информацию об Ингушетии

Политика
Кадыров приказал удалить из Сети негативную информацию об Ингушетии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Грозный, 16 января. Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал удалить из Сети любые негативные замечания в адрес Ингушетии, сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

По словам чиновника, Кадыров акцентировал внимание на том, что два братских народа открыли новую страницу во взаимоотношениях. Поэтому профильному министерству следует проконтролировать процесс удаления негативной информации об ингушах из Сети.

«Глава Чеченской Республики дал поручение министерству по национальной политике, внешним связям, печати и информации довести до всех руководителей, сотрудников организаций всех уровней, различных общественных объединений, блогеров [распоряжение] удалить со страниц в социальных сетях, официальных ресурсов какие-либо критические высказывания в адрес представителей ингушского народа», — написал Дудаев в Instagram.

Глава министерства подчеркнул, что распоряжение Кадырова уже начали реализовывать в подведомственных изданиях и на официальных ресурсах.

Рамзан Кадыров ранее обратился к ингушскому народу и призвал обосновать претензии в его адрес. Политик готов был ответить на все обвинения, однако, по его же словам, за три дня никаких сообщений от ингушей не поступило.

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кадыров чечня ингушетия
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