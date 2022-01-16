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В Сербии начался референдум по изменению Конституции в сфере правосудия

Политика
В Сербии начался референдум по изменению Конституции в сфере правосудия
Федеральное агентство новостей  /  Василий Таран

Белград, 16 января. Избирательные участки на референдуме по изменению Конституции в сфере правосудия начали свою работу в Сербии. Процедура будет проходить до 20:00 16 января по местному времени.

О начале референдума сообщили в Республиканской избирательной комиссии. Вносимые в Конституцию изменения направлены на сближение законодательства Сербии со стандартами Евросоюза.

В стране работают 8029 избирательных участков. В голосовании примут участие более 6,5 миллиона человек.

«Согласны ли вы с подтверждением акта об изменении конституции Сербии?» — таким образом сформулирован вопрос для референдума.

Ранее власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата. Посольство РФ в Сербии охарактеризовало это решение как провокацию.

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сербия референдум конституция
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