Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 января 11:05
11:01
Общество
Врач Дауд объяснил, как предотвратить заражение омикрон-штаммом COVID-19
11:00
Общество
Косметолог Коршикова предупредила россиян о «цифровом старении» кожи
10:58
Происшествия
Житель Ленобласти убил супругу из ревности в ее день рождения
10:56
Происшествия
Момент ликвидации захватчика синагоги в США попал на видео
10:53
Происшествия
Наледь и снег спровоцировали около 300 ДТП в Петербурге за прошедшие сутки
10:51
Общество
Туроператоры России расширили выбор направлений для путешествий по госпрограмме кешбэка
10:50
Общество
Марюс Вайсберг заявил, что американцы воспринимают «Иронию судьбы» как индийский мюзикл
10:48
Экономика
После доиндексации средняя пенсия в России составит 18984 рубля
10:46
Общество
Отказ от 12 вредных пищевых привычек благотворно скажется на состоянии организма
10:44
Экономика
Британская фармацевтическая компания GSK отклонила три бизнес-предложения Unilever
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Продюсер шоу «Холостяк» заявил, что на проекте не будет Давы и Гусейна Гасанова

  /   Обновлено: 16 января 2022 09:29
Шоу-бизнес
Продюсер шоу «Холостяк» заявил, что на проекте не будет Давы и Гусейна Гасанова
instagram.com  /  @dava_m

Москва, 16 января. Продюсер «Холостяка» Армен Оганян ответил на подозрения поклонников проекта, гадающих, за чье сердце будут бороться девушки в новом сезоне. Он опроверг самые популярные предположения об участии в проекте блогеров Давы и Гусейна Гасанова.

Небольшой тизер к новому сезону «Холостяка» опубликовали на официальной странице проекта в Instagram. в ролике показали только красную машину, снятую издалека с верхнего ракурса. На видео автомобиль подъезжает к зданию, стоящему среди пальм.

«Совсем скоро твое сердце будет биться чаще», — говорится под тизером.

Зрители принялись гадать в комментариях, кто же будет следующим холостяком на проекте. Чаще всего пользователи соцсети называли имена Давы и Гусейна Гасанова. В пользу второй версии говорил красный цвет автомобиля из тизера, ведь именно такой оттенок обычно выбирает блогер для своих машин. Однако продюсер «Холостяка» не выдержал и отмел самые распространенные предположения поклонников в Instagram Stories.

«Не будет никакого Давы и Гусейна», — заявил Оганян, добавив в середину нецензурное слово.

Продюсер шоу «Холостяк» заявил, что на проекте не будет Давы и Гусейна Гасанова
Prt Scr instagram.com / @armen_oganian

По мнению некоторых зрителей, в новом сезоне «Холостяка» могут принять участие сразу два знаменитых мужчины. Другие считают, что главным героем проекта может стать бывший муж телеведущей Ксении Бородиной — бизнесмен Курбан Омаров.

Напомним, в прошлом сезоне «Холостяка» девушки боролись за сердце рэпера Тимати. Музыкант намекал, что примет участие в шоу во второй раз.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Продюсер шоу «Холостяк» заявил, что на проекте не будет Давы и Гусейна Гасанова
холостяк гасанов дава
Комментировать