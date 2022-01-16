Продюсер шоу «Холостяк» заявил, что на проекте не будет Давы и Гусейна Гасанова

Москва, 16 января. Продюсер «Холостяка» Армен Оганян ответил на подозрения поклонников проекта, гадающих, за чье сердце будут бороться девушки в новом сезоне. Он опроверг самые популярные предположения об участии в проекте блогеров Давы и Гусейна Гасанова.

Небольшой тизер к новому сезону «Холостяка» опубликовали на официальной странице проекта в Instagram. в ролике показали только красную машину, снятую издалека с верхнего ракурса. На видео автомобиль подъезжает к зданию, стоящему среди пальм.

«Совсем скоро твое сердце будет биться чаще», — говорится под тизером.

Зрители принялись гадать в комментариях, кто же будет следующим холостяком на проекте. Чаще всего пользователи соцсети называли имена Давы и Гусейна Гасанова. В пользу второй версии говорил красный цвет автомобиля из тизера, ведь именно такой оттенок обычно выбирает блогер для своих машин. Однако продюсер «Холостяка» не выдержал и отмел самые распространенные предположения поклонников в Instagram Stories.

«Не будет никакого Давы и Гусейна», — заявил Оганян, добавив в середину нецензурное слово.

Prt Scr instagram.com / @armen_oganian

По мнению некоторых зрителей, в новом сезоне «Холостяка» могут принять участие сразу два знаменитых мужчины. Другие считают, что главным героем проекта может стать бывший муж телеведущей Ксении Бородиной — бизнесмен Курбан Омаров.

Напомним, в прошлом сезоне «Холостяка» девушки боролись за сердце рэпера Тимати. Музыкант намекал, что примет участие в шоу во второй раз.