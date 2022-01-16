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Первый Ил-76 доставил российских миротворцев ОДКБ из Алма-Аты на аэродром Чкаловский
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Первый Ил-76 доставил российских миротворцев ОДКБ из Алма-Аты на аэродром Чкаловский

  /   Обновлено: 16 января 2022 09:35
Армия
Первый Ил-76 доставил российских миротворцев ОДКБ из Алма-Аты на аэродром Чкаловский
mil.ru  /  Министерство обороны Российской Федерации

Москва, 16 января. Первый самолет военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности прибыл из Алма-Аты на аэропорт Чкаловский в Подмосковье.

Силы ОДКБ успешно справились с миротворческой миссией в Казахстане. Теперь они возвращаются на родину. После приземления всех самолетов на аэродром будет проведена торжественная встреча российского миротворческого контингента. Мероприятие состоится при участии командования ВДВ РФ.

После торжественного митинга личный состав разгрузит вооружение и военную технику из самолетов. Затем миротворцы отправятся в пункты постоянной дислокации.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что они с президентом РФ Владимиром Путиным потратили час на разработку миротворческой операции ОДКБ в Казахстане.

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