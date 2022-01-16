Пользователи Госуслуг получили предупреждение о случаях мошенничества с аккаунтами

Москва, 16 января. Мошенники начали все чаще обманывать россиян от имени специалистов портала госуслуг. В связи с этим граждан просят не передавать третьим лицам код из СМС-сообщений.

Злоумышленники звонят жертвам, представляясь сотрудниками государственного портала. Затем они просят продиктовать им код из СМС-сообщения, чтобы якобы активировать или привязать QR-код к аккаунту пользователя, передает газета «Коммерсантъ».

На Госуслугах напомнили, что настоящие специалисты сервиса никогда не запрашивают у пользователей информацию, которая приходит им посредством сообщений на смартфон. Обезопасить свой аккаунт еще больше можно с помощью дополнительных способов защиты данных. Речь идет о настройке контрольного вопроса и включении входа по СМС.

В Подмосковье ранее заявили о росте числа случаев киберпреступлений в регионе. Только за прошлый год их насчитывается свыше 12,5 тысячи.