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Пользователи Госуслуг получили предупреждение о случаях мошенничества с аккаунтами

  /   Обновлено: 16 января 2022 09:02
Общество
Пользователи Госуслуг получили предупреждение о случаях мошенничества с аккаунтами
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 16 января. Мошенники начали все чаще обманывать россиян от имени специалистов портала госуслуг. В связи с этим граждан просят не передавать третьим лицам код из СМС-сообщений.

Злоумышленники звонят жертвам, представляясь сотрудниками государственного портала. Затем они просят продиктовать им код из СМС-сообщения, чтобы якобы активировать или привязать QR-код к аккаунту пользователя, передает газета «Коммерсантъ».

На Госуслугах напомнили, что настоящие специалисты сервиса никогда не запрашивают у пользователей информацию, которая приходит им посредством сообщений на смартфон. Обезопасить свой аккаунт еще больше можно с помощью дополнительных способов защиты данных. Речь идет о настройке контрольного вопроса и включении входа по СМС.

В Подмосковье ранее заявили о росте числа случаев киберпреступлений в регионе. Только за прошлый год их насчитывается свыше 12,5 тысячи.

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