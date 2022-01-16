Актриса Камила Морроне рассказала о худшем свидании с Леонардо Ди Каприо в ее жизни

Лос-Анджелес, 16 января. Модель Камила Морроне, состоящая в отношениях с голливудской звездой Леонардо Ди Каприо, рассказала о самом худшем свидании с американским актером. Информация об этом опубликована в Twitter-аккаунте Le Cinéphiles.

Как поделилась Морроне, однажды Ди Каприо пригласил ее в кино, арендовав для этого целый кинотеатр. Во время свидания возлюбленные смотрели все части «Звездных войн», а голливудский актер бегал по залу со световым мечом, изображая борьбу со злодеями. Помимо этого в материале говорится, что пара рассталась, однако каких-либо подтверждений не приводится.

Ди Каприо и Морроне впервые встретились на Каннском кинофестивале в 2017 году. На тот момент актрисе было всего 19 лет, а первые слухи об их отношениях появились в 2018-м году. Как заявляла Морроне, она не переживает из-за разницы в возрасте с Ди Каприо, который старше ее в два раза.

Также ранее стало известно, что Ким Кардашьян и ее новый возлюбленный Пит Дэвидсон проводят вместе отдых на Багамах. Звездная пара попала в объективы фотокамер во время небольшой прогулки после высадки из лодки.