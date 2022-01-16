Сахалинцы помолились на снегоуборщика при виде расчищенных дворов

Южно-Сахалинск, 16 января. После трехдневного снегопада жители Южно-Сахалинска радуются освобождению из снежного плена. Горожане в шутку молятся на трактора, которые чистят их дворы.

А в селе Синегорск жильцы зажгли на улице гирлянды и натянули ленточку, чтобы потом ее торжественно перерезать. Видео с молитвами южносахалинцев появилось на просторах Сети.

Рекордное количество снежных осадков обрушилось на Южно-Сахалинск. В регионе наблюдалась буря с порывами ветра до 22 м/с. Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко дал коммунальным службам два дня на то, чтобы дворы региона были очищены от гигантских сугробов.

Кстати местные жители старались не падать духом и получали удовольствие от всего, что происходило вокруг. Люди сооружали крепости, а также ныряли в снег прямо из окон своих домов.