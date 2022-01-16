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Пассажир внедорожника скончался после аварии в Иркутской области

Происшествия
Пассажир внедорожника скончался после аварии в Иркутской области
flickr.com

Бохан, 16 января. Смертельная авария произошла в Боханском районе Иркутской области. В результате столкновения двух автомобилей погиб человек. Об этом сообщили в региональном отделении ГУМВД.

Инцидент произошел рано утром. По данным правоохранителей, участниками аварии стали седан Toyota Wish и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Шестерым пострадавшим понадобилась помощь медиков.

«По предварительной информации, в результате автоаварии один человек погиб и шестеро доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Погибший и трое пострадавших находились в салоне внедорожника, остальные — в легковом автомобиле. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают изучать место происшествия для установления причин и обстоятельств аварии.

Ранее в Ростовской области столкнулись Tagaz Tager и Hyundai Solaris. В результате аварии пострадали три несовершеннолетних пассажира.

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