Отсутствие обязательного набора вещей может грозить водителю штрафом в 2022 году

Москва, 16 января. Каждый водитель должен иметь в автомобиле базовый набор вещей, отсутствие которого может обернуться штрафом. Иногда наличие этих предметов способно спасти кому-нибудь жизнь.

Прежде всего речь идет об аптечке, которую необходимо обновлять как минимум раз в пять лет. Это связано с ее сроками годности, которые могут подойти к концу. Марлевые бинты способны храниться долгое время, чего нельзя сказать о таблетках и пластырях, напоминает «Слово и Дело».

Еще одним важным предметом является огнетушитель. Водитель может получить штраф не только из-за его отсутствия, но и из-за истекшего срока годности. Стандартный порошковый огнетушитель служит до десяти лет.

В багажнике каждого автовладельца обязан быть знак аварийной остановки. Его наличие предусмотрено ПДД. Замыкает список светоотражающий жилет, который водитель должен надевать в случае ДТП в ночное время или за пределами города. Однако факт его отсутствия в машине при проверке не является поводом привлечения автовладельца к административной ответственности.

ГИБДД ранее напомнила об уголовной ответственности за управление автомобилем при наличии поддельных прав. Инспектор без труда может установить подлинность документов через базы данных МВД России.