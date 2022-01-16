Полиция Колливилла подтвердила смерть захватившего заложников в синагоге боевика

Колливилл, 16 января. Подозреваемый в захвате заложников в синагоге на территории техасского Колливилла скончался. Обстоятельства смерти боевика не уточняются.

Правоохранителям удалось пробраться в здание синагоги и освободить троих заложников. Боевик, который удерживал людей, мертв, заявил глава городской полиции Майкл Миллер.

«Около девяти часов вечера (00:00 по Москве) группа по освобождению заложников проникла в синагогу, они спасли троих заложников. Подозреваемый мертв», — говорится в сообщении.

Среди заложников боевика были четыре человека, одним из которых являлся раввин. Через несколько часов злоумышленник добровольно отпустил одного из мужчин, медицинская помощь ему не потребовалась.

Преступник требовал освободить женщину, отбывающую срок за нападение на американского солдата в Афганистане. Предположительно, речь идет о сестре боевика Аафии Сиддики, которая содержится на базе ВВС в Техасе.