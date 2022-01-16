Дзюба открыл счет забитым голам «Зенита» в 2022 году

Дубай, 16 января. Форвард «Зенита» Артем Дзюба забил дебютный гол команды в 2022 году на сборах в Дубае (ОАЭ), где клуб проводит межсезонные сборы. Об этом сообщила пресс-служба петербуржцев.

Во время тренировочного процесса действующим чемпионам России предстоит сыграть еще несколько товарищеских матчей. Подопечные Сергея Семака 22 января встретятся с болгарским «Ботевом», а через три дня проверят свои силы в матче с «Жилиной» из Словакии. В начале февраля «Зенит» примет участие в турнире «Атлантик Кап», где его соперниками станут «Мидтьюланд», «Брейдаблик» и «Стокгольм».

Дзюба выступает за клуб с берегов Невы с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 24 матча в официальных играх, забил десять голов и отдал девять результативных передач.

Ранее ходили слухи о возможном уходе Дзюбы из «Зенита», так как у игрока появились разногласия с главным тренером команды. Однако портал Bobsoccer.ru сообщил, что как минимум до лета футболист останется в расположении сине-бело-голубых.