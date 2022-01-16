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Канье Уэст не смог присутствовать на дне рождения дочери из-за манипуляций Ким Кардашьян

Шоу-бизнес
Канье Уэст не смог присутствовать на дне рождения дочери из-за манипуляций Ким Кардашьян
Global Look Press  /  Ron Sachs

Лос-Анджелес, 16 января. Популярный американский рэпер Канье Уэст пожаловался, что не смог присутствовать на дне рождения своей дочери, прошедшем в Чикаго. Ему пришлось записать видео с поздравлением. Ролик опубликовал Telegram-канал Super.ru.

По словам рэпера, ему не позволили узнать, где проводится торжественное мероприятие. Музыкант также отметил, что уже давно страдает из-за манипуляций со стороны своей бывшей супруги Ким Кардашьян и ее семьи.

«Я контролирую себя и стараюсь быть лучшим отцом. "Йе"-версией отца. Я не позволю этим играм все испортить», — добавил американский исполнитель.

Вместе с этим рэпер также пожаловался на проблему, с которой приходится сталкиваться американцам. По словам Уэста, у него есть все возможности, чтобы проводить время со своими детьми. Однако множество жителей США не могут себе это позволить, поскольку вынуждены тратить время на зарабатывание денег.

Также ранее музыкант купил недвижимость рядом с домом Кардашьян, чтобы чаще видеться со своими детьми. Однако, когда Уэст пришел в гости к бывшей жене, охранники не пустили его, что вызвало серьезное возмущение рэпера.

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Канье Уэст Ким Кардашьян дочь рэпер день рождения
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