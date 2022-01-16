Москвич написал заявление в полицию из-за «неуместной» выставки в Третьяковской галерее

Москва, 16 января. Олег Сыров вместе с 17-летней дочерью посетил Третьяковскую галерею, где наткнулся на выставку, посвященную французской художнице XIX века, феминистке Розе Бонер. Жителя Москвы возмутила пропагандистская направленность экспозиции.

Москвич пояснил, что пришел посмотреть «Историю российского дизайна», но по дороге попал на «неуместное» кино о лесбийской любви. Сыров напомнил, что с ним была несовершеннолетняя дочь, которая не должна видеть подобных вещей. Никто из работников галереи не спросил у них на входе паспорта, а значит «гнусную» экспозицию может увидеть любой ребенок, передает «Подъем».

«Возмутило не только то, что на территории экспозиции, которая явно выходит за рамочки, ходят дети, вопросы вызвала сама уместность. Считаю, выставка неуместна в любом российском музее. Я воспринимаю ее исключительно как политическую диверсию, это пропаганда гомосексуализма», — заявил Сыров.

Он обратился за помощью к друзьям из движения «Сорок Сороков». «Православные патриоты» помогли мужчине составить заявление в полицию, документ направили в ГУ МВД.

Лидер общественного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин ранее осудил издание USA Today за попытку оправдать педофилию. Политик и многодетный отец назвал это событие частью программы по «расчеловечиванию» людей.