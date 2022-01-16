Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 января 09:36
09:36
Политика
Кадыров приказал удалить из Сети негативную информацию об Ингушетии
09:32
Политика
В Сербии начался референдум по изменению Конституции в сфере правосудия
09:30
Общество
Спасатели спустили на землю застрявшего на дереве кота в московском Троицке
09:29
Шоу-бизнес
Продюсер шоу «Холостяк» заявил, что на проекте не будет Давы и Гусейна Гасанова
09:26
Общество
Восемь жильцов многоэтажки спасли во время пожара в Первоуральске
09:23
Общество
Сотрудники МЧС спасли шесть взрослых и двоих детей при пожаре в Хабаровске
09:23
Происшествия
Бабушка и внучка сгорели при пожаре в Забайкалье
09:18
Общество
Депутат Госдумы Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в выходные дни
09:15
Происшествия
Американский полицейский застрелил пациента реанимации в штате Северная Каролина
09:14
Армия
Первый Ил-76 доставил российских миротворцев ОДКБ из Алма-Аты на аэродром Чкаловский
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Москвич написал заявление в полицию из-за «неуместной» выставки в Третьяковской галерее

Общество
Москвич написал заявление в полицию из-за «неуместной» выставки в Третьяковской галерее
wikipedia.org  /  Isobylenskaya / CC BY-SA 4.0

Москва, 16 января. Олег Сыров вместе с 17-летней дочерью посетил Третьяковскую галерею, где наткнулся на выставку, посвященную французской художнице XIX века, феминистке Розе Бонер. Жителя Москвы возмутила пропагандистская направленность экспозиции.

Москвич пояснил, что пришел посмотреть «Историю российского дизайна», но по дороге попал на «неуместное» кино о лесбийской любви. Сыров напомнил, что с ним была несовершеннолетняя дочь, которая не должна видеть подобных вещей. Никто из работников галереи не спросил у них на входе паспорта, а значит «гнусную» экспозицию может увидеть любой ребенок, передает «Подъем».

«Возмутило не только то, что на территории экспозиции, которая явно выходит за рамочки, ходят дети, вопросы вызвала сама уместность. Считаю, выставка неуместна в любом российском музее. Я воспринимаю ее исключительно как политическую диверсию, это пропаганда гомосексуализма», — заявил Сыров.

Он обратился за помощью к друзьям из движения «Сорок Сороков». «Православные патриоты» помогли мужчине составить заявление в полицию, документ направили в ГУ МВД.

Лидер общественного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин ранее осудил издание USA Today за попытку оправдать педофилию. Политик и многодетный отец назвал это событие частью программы по «расчеловечиванию» людей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Москвич написал заявление в полицию из-за «неуместной» выставки в Третьяковской галерее
выставка третьяковская галерея гомосексуальность
Комментировать