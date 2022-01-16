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Ведьмы, колдуньи и нечистая сила: что сулит Гордеев день православным верующим

  /   Обновлено: 16 января 2022 08:11
Общество
Ведьмы, колдуньи и нечистая сила: что сулит Гордеев день православным верующим
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 января. Православные верующие чтят память святого пророка Малахии и мученика Гордия 16 января. В этот день на Руси старались сделать все, чтобы уберечься от нечистой силы.

Для крестьян в этот день существовало множество примет и поверий. Вечер был особенно страшен, ведь считалось, что в период Святок ведьмы и колдуньи особенно активно начинают вытворять гадости.

В первую очередь защитить пытались скотину, чтобы голодные ведьмы не могли навести на нее порчу. Для этого над воротами привязывали свечку, а двери застилали осиновыми ветками. Животных в этот день холили и лелеяли, а кормили тем, что ели сами. Если в этот день животное умирало, значит — это происки колдуньи. В этом случае нужно было провести обряд очищения жилья.

В Гордеев день, как правило, снимали порчу и сглаз, а также изгоняли бесов из людей, страдающих припадками. Обязательным блюдом праздника был творог. Это сулило счастье на весь последующий год.

Строго запрещалось в Гордеев день хвастаться. В противном случае человек рисковал потерять все нажитое. Работать после заката также было нельзя, чтобы не привлечь беду.

Если месяц в небе виден четко, то это сулит скорые сильные морозы. Также крестьяне верили, что какая погода установилась 16 января — таким будет и март.

Впрочем, современные люди привыкли узнать о погоде по прогнозам синоптиков. Ранее Гидрометцентр России предупредил москвичей о порывистом ветре и метели.

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запреты церковный праздник гордеев день 16 января
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