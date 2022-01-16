Пользователи iPhone 13 пожаловались на отсутствие функции шумоподавления

Москва, 16 января. Функция шумоподавления перестала быть автоматической в новых моделях iPhone. До этого она включалась во время телефонных звонков и убирала лишние шумы на фоне.

Внимание на это обратили владельцы iPhone 13. Изначально они предположили, что опцию просто перенесли в категорию специальных возможностей, чтобы каждый пользователь смог активировать ее самостоятельно. Однако поиски не увенчались успехом, после чего юзеры начали отправлять жалобы в службу поддержки Apple.

Разработчики ответили, что функция шумоподавления вовсе отсутствует в iPhone 13. Владельцы дорогих гаджетов были возмущены таким ответом и выразили недоумение в связи с тем, что полезная опция оказалась недоступна на моделях такой высокой стоимости.

Ранее в Сети появились изображения возможного iPhone 14 в обновленном дизайне. Не исключено, что новое поколение гаджетов лишится своей неоднозначной «челки».