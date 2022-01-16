Депутат Рады Волошин упрекнул власти Украины в «глубокой маргинализации» страны

Киев, 16 января. Правительство Украины своей политикой привело государство к «глубокой маргинализации» на международной арене. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

Он подчеркнул, что это стало очевидно в момент, когда «об Украине стали говорить без Украины». По словам Волошина, уже несколько лет киевское руководство не предлагает ни одного «реалистичного» плана урегулирования конфликта на территории Донбасса, а также снятия «линии напряжения». Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

«Слово "Украина" везде звучит и сейчас. Но всем ясно, что мы не игрок. Оттого так рефлексивно выглядит лента новостей украинских СМИ: все события происходят за пределами национальных границ», — добавил Волошин.

Ранее украинский политик Алексей Данилов заявил о якобы планах России уничтожить страну. Однако местные жители отреагировали на его выступление с жесткой критикой, призвав киевские власти прекратить обвинять во всех своих неудачах соседнее государство.