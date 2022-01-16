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Триумф российских фигуристов на чемпионате Европы привел в восторг пользователей Сети

Общество
Триумф российских фигуристов на чемпионате Европы привел в восторг пользователей Сети
PR LOOK  /  Виктория Поплавская

Таллин, 16 января. Российские спортсмены вернулись в Россию с чемпионата Европы по фигурному катанию с девятью возможными медалями из 12. Подобная новость привела в восторг всех поклонников этого вида спорта.

С золотыми медалями приехали домой шесть российских фигуристов. Среди них Марк Кондратюк, Камила Валиева, а также пары Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым и Виктории Синицыной с Никитой Кацалаповым.

Вторые места также разобрали российские спортсмены — Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Александра Степанова, Иван Букин и Анна Щербакова. Бронзой же были награждены Александр Бойков, Дмитрий Козловский и Александра Трусова. При этом тройка подопечных тренера Этери Тутберидзе заняла весь пьедестал в женском катании.

Триумф российских фигуристов на чемпионате Европы привел в восторг пользователей Сети
ТАСС / Бобылев Сергей

«Камила — чудо! Аня какая молодец! Рано списали бойца, который еще может стрелять как снайпер. Сашу — люблю! Наш маленький непобедимый танк! А вообще я счастлива, что все наши девочки на пьедестале», — написала поклонница в соцсетях.

Пользователи отметили, что российские фигуристы вновь выступили вне конкуренции. Многие выразили благодарность тренерам спортсменов.

«Девять из 12 медалей на ЧЕ у наших фигуристов! Ура! А девчонки вообще молодцы, только смотреть и восхищаться, даже, несмотря на помарки! Теперь будем ждать Олимпиаду», — добавила другая.

Камила Валиева помимо победы привезла домой еще и новый мировой рекорд. В короткой программе спортсменка набрала 90,45 балла.

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