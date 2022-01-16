Трамп пообещал снова занять Белый дом в 2024 году

Вашингтон, 16 января. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году. Об этом он заявил в ходе митинга перед сторонниками в Аризоне.

Он указал на необходимость «снова сделать Америку великой». Судя по всему, Трамп намеревается «сместить» демократов и вместе с Республиканской партией вернуться к власти.

«В 2024 году мы вернем Белый дом», — объявил политик.

Дональд Трамп до сих пор не дал однозначного ответа о своем участии в предвыборной гонке. По его словам, такое заявление может ему навредить. Однако планы, озвученные на митинге, наверняка порадуют сторонников 45-го президента США.

Политолог Владимир Рогов ранее заметил, что Дональд Трамп находится в прекрасной форме, и готов в любое время заменить своего преемника Джо Байдена. Специалист сравнил политика с грамотным шоуменом, который «тонко чувствует душу простого американского избирателя».