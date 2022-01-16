Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 января 08:02
08:00
Политика
Политолог Корнилов: «Двойные стандарты США привели к вою на «вашингтонских болотах»
08:00
Весь мир
США вновь продлевают срок службы бомбардировщиков B-52
07:59
Технологии
Пользователи iPhone 13 пожаловались на отсутствие функции шумоподавления
07:49
Политика
Депутат Рады Волошин упрекнул власти Украины в «глубокой маргинализации» страны
07:48
Происшествия
Мужчина поджег пилораму своей бывшей возлюбленной и облил кислотой ее машину
07:45
Общество
Триумф российских фигуристов на чемпионате Европы привел в восторг пользователей Сети
07:39
Происшествия
ФАН публикует кадры с места смертельного пожара в московском ресторане
07:37
Общество
Сбои в работе мозга могут спровоцировать появление синдрома хронической усталости
07:37
Политика
Трамп пообещал снова занять Белый дом в 2024 году
07:35
Экономика
Состоятельным ямальцам придется платить больше налогов по вкладам и накопительным счетам
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Трамп пообещал снова занять Белый дом в 2024 году

Политика
Трамп пообещал снова занять Белый дом в 2024 году
flickr.com  /  The White House

Вашингтон, 16 января. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году. Об этом он заявил в ходе митинга перед сторонниками в Аризоне.

Он указал на необходимость «снова сделать Америку великой». Судя по всему, Трамп намеревается «сместить» демократов и вместе с Республиканской партией вернуться к власти.

«В 2024 году мы вернем Белый дом», — объявил политик.

Дональд Трамп до сих пор не дал однозначного ответа о своем участии в предвыборной гонке. По его словам, такое заявление может ему навредить. Однако планы, озвученные на митинге, наверняка порадуют сторонников 45-го президента США.

Политолог Владимир Рогов ранее заметил, что Дональд Трамп находится в прекрасной форме, и готов в любое время заменить своего преемника Джо Байдена. Специалист сравнил политика с грамотным шоуменом, который «тонко чувствует душу простого американского избирателя».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Трамп пообещал снова занять Белый дом в 2024 году
трамп белый дом возвращение
Комментировать