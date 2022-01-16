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Состоятельным ямальцам придется платить больше налогов по вкладам и накопительным счетам
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Состоятельным ямальцам придется платить больше налогов по вкладам и накопительным счетам

  /   Обновлено: 16 января 2022 07:35
Экономика
Состоятельным ямальцам придется платить больше налогов по вкладам и накопительным счетам
pixabay.com

Салехард, 16 января. Первая мзда по налогам на вклады миллионеров на Ямале, как и по всей России, будет собрана уже в 2022 году. Примечательно, что в сферу интересов налоговых органов войдут не все доходы физлиц.

Так, со 100% вероятностью под налогообложение попадут проценты по вкладам и накопительным счетам. Однако же на счета до востребования (если ставка по ним нулевая или ниже 1% годовых) сотрудники ФНС обращать внимания не будут, передает «Ямал-Медиа». В случае, если даже на счету лежит 100 миллионов рублей, но проценты на них не начисляются, то и брать, следовательно, не с чего.

При сборе подобных налогов в качестве дохода также не рассматриваются кешбэки и другие бонусы по различным программам лояльности. По документам они считаются отложенными скидками с расходов, а не прибылью со сбережений. Однако под сферу интересов ФНС попадают банковские вклады в валюте. Несмотря на это, проценты по ним вот уже на протяжении нескольких лет составляют практически ноль.

Тем временем ставки по депозитам в нескольких российских банках достигли 10%. Соответствующие условия предлагаются либо при внесении денег на короткие сроки, либо крупных сумм.

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