Вашингтон, 16 января. Администрация бывшего президента США Дональд Трамп сталкивалась с рядом трудностей из-за лжи, которую распространяли некоторые американские чиновники о России. Об этом заявил экс-глава государства на митинге сторонников в городе Флоренс, штат Аризона.

Он порассуждал, какая из стран является самой трудной для взаимодействия. Этим государством оказались США, но никак не Россия, на чем настаивали некоторые политики.

«Какая самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, они спрашивали: Россия, Китай, Северная Корея, Иран? Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, — это США. У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: "Россия, Россия, Россия". Все сфабрикованное, все созданное», — заявил Трамп.

Журнал The Nation ранее сообщил, кто был автором фейка о «сговоре Трампа с Россией». Информационные вбросы поступали от юридической фирмы, которая была аффилирована с предвыборным штабом Хиллари Клинтон.