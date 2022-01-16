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Астролог Никольская предостерегла все знаки зодиака об опасности в первое полнолуние 2022 года

Общество
Астролог Никольская предостерегла все знаки зодиака об опасности в первое полнолуние 2022 года
pixabay.com

Москва, 16 января. Первое в 2022 году полнолуние наступит в ночь с 17 на 18 января. Это явление, как и новолуние, считается одной из самых значимых дат, которые могут воздействовать на эмоциональное и бессознательное состояние человека, рассказала астролог Алена Никольская.

Звездочет отметила, что важным будет не только момент полнолуния, но и соседние даты. По ее словам, в период с 16 по 18 января следует особое внимание обратить на эмоции окружающих людей.

«16, 17 и 18 января нужно обратить внимание на человеческие эмоции, на происходящее рядом с вами, на возможность сделать серьезный, кардинальный прорыв в своей жизни», — сказала Никольская в беседе с Пятым каналом.

Астролог предупредила, что именно в это время личной безопасности могут грозить неадекватные люди, поэтому лучше держаться подальше от подозрительных людей. На грани разрыва могут оказаться и романтические отношения: не стоит в полнолуние устраивать разборки — они могут перерасти в оскорбления и рукоприкладство. Никольская посоветовала избегать и темных дворов и подворотен, так как в полнолуние представители криминалитета будут чувствовать особенную вседозволенность.

«Избегайте толпы, иначе действия и последствия могут быть неконтролируемыми», — добавила астролог.

Ранее астрологи определили «самого опасного» среди знаков зодиака. По мнению звездочета, таковыми являются Раки, поскольку им от рождения присущи эгоизм и двойственность в характере.

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