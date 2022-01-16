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Полиция Техаса вызволила всех заложников из синагоги в Колливилле

Происшествия
Полиция Техаса вызволила всех заложников из синагоги в Колливилле
wikimedia.org  /  Swatcop92407

Колливилл, 16 января. Четырех человек, которые были взяты в заложники террористом в техасской синагоге, удалось освободить усилиями местных правоохранителей. Такое заявление сделал губернатор американского штата от республиканской партии Грег Эбботт.

Ранее боевик отпустил из синагоги одного заложника. Мужчина не получил ранений, медпомощь ему не понадобилась.

Преступник захватил четырех заложников, в числе которых был также раввин, в техасской синагоге в Колливилле. Мужчина угрожал устроить взрыв якобы спрятанными бомбами и требовал освобождения из тюрьмы женщины, которую осудили за нападение и покушение на убийство американского солдата в Афганистане.

Местные СМИ сообщали, что женщиной оказалась сестра преступника – Аафия Сиддики. Она была осуждена на 86 лет заключения и отбывает наказание на базе ВВС вблизи Форт-Уэрта в Техасе.

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терроризм техас захват заложников
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