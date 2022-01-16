Дима Билан в 40 лет обнаружил в себе ряд несовершенств

Москва, 16 января. Певец Дима Билан отметил 40-летие и отправился восстановить силы на Мальдивы. Артист признался, что новый возраст подарил ему целый ряд открытий.

Музыкант сопроводил признание видеозаписью со своим новым треком «Взрослые люди». На кадрах запечатлено, как Билану делают массаж на берегу Индийского океана. Оператор показал панораму — бирюзовую воду, песчаный пляж и пальмы.

«Столько открывается нового, когда отпуск. Столько много увидел несовершенств, в скольких разочаровался и вопрос не только в них ! И в себе увидел минусы!!! Обещаю работать над собой и быть вам нужным, а главное себе! Столько понял в 40-то лет! Ура! Счастлив и видимо на очень долго!» — признался Билан.

Pr Scr instagram.com / bilanofficial

Поклонники пожелали звезде восстановить силы, чтобы и дальше создавать новые композиции. Они еще раз поздравили своего кумира с днем рождения и заявили о его незаменимости.

«Вот как надо взрослеть ,но это удел глубоких и сильных людей. Я думаю Дима еще не раз нас будет удивлять, открывая уголки своей души», — написал один из фанатов.

Певец ранее рассказал, что на Мальдивах поселился в доме на воде. Артист показал свой завтрак и бассейн прямо в океане.