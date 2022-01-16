Российская актриса Ковальчук поделилась трудностями во время съемок «Тайны следствия»

Москва, 16 января. Съемки нового сезона сериала «Тайны следствия» стали настоящим испытанием для российской актрисы Анны Ковальчук. Во время работы она подхватила коронавирусную инфекцию.

Как рассказала звезда экранизации «Мастер и Маргарита», после нее с COVID-19 «свалилось» еще 20 человек. По словам Ковальчук, болезнь съемочная команда пережила крайне тяжело. Все ноябрьские выходные она была вынуждена провести в больнице, из-за чего сильно растянулись съемки сериала, передает StarHit.

«Да, трудно было, но мы за 21 год сталкивались с огромным количеством сложностей, сюда входят и две мои беременности. Так что это просто очередной этап. Не бывает же все гладко», — рассказала Ковальчук.

Оправившись после болезни, звезда российских сериалов смогла весело провести праздничные каникулы. По словам Анны, Новый год она встретила в кругу семьи, поэтому торжество получилось душевным и уютным. Также в интервью Федеральному агентству новостей актриса рассказала о рождественских традициях, которые соблюдают в ее семье.