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Российская актриса Ковальчук поделилась трудностями во время съемок «Тайны следствия»

Шоу-бизнес
Российская актриса Ковальчук поделилась трудностями во время съемок «Тайны следствия»
Prnt Scr YouTube  /  Prt Scr / Россия 1

Москва, 16 января. Съемки нового сезона сериала «Тайны следствия» стали настоящим испытанием для российской актрисы Анны Ковальчук. Во время работы она подхватила коронавирусную инфекцию.

Как рассказала звезда экранизации «Мастер и Маргарита», после нее с COVID-19 «свалилось» еще 20 человек. По словам Ковальчук, болезнь съемочная команда пережила крайне тяжело. Все ноябрьские выходные она была вынуждена провести в больнице, из-за чего сильно растянулись съемки сериала, передает StarHit.

«Да, трудно было, но мы за 21 год сталкивались с огромным количеством сложностей, сюда входят и две мои беременности. Так что это просто очередной этап. Не бывает же все гладко», — рассказала Ковальчук.

Оправившись после болезни, звезда российских сериалов смогла весело провести праздничные каникулы. По словам Анны, Новый год она встретила в кругу семьи, поэтому торжество получилось душевным и уютным. Также в интервью Федеральному агентству новостей актриса рассказала о рождественских традициях, которые соблюдают в ее семье.

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Все новости / Шоу-бизнес / Российская актриса Ковальчук поделилась трудностями во время съемок «Тайны следствия»
актриса ковальчук съемки болезнь коронавирус COVID-19 тайны следствия
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