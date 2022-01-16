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Политолог Херстель: Евросоюз собственноручно спровоцировал энергетический кризис

  /   Обновлено: 16 января 2022 06:38
Политика
Политолог Херстель: Евросоюз собственноручно спровоцировал энергетический кризис
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 16 января. Европейское правительство самостоятельно наносит серьезный ущерб своей энергетической системе. Однако вместо того, чтобы закончить газовый кризис, западные чиновники винят во всех бедах Россию, сообщил журналист и политический деятель Кристофер Херстель.

Он добавил, что страны Евросоюза выдвигают в адрес России всевозможные обвинения. Однако, как отметил Херстель, ему непонятна данная позиция. По мнению политолога, европейские чиновники уже давно могли закончить энергетический кризис в регионе, передает РЕН ТВ.

«И я не понимаю, почему этот кризис до сих пор продолжается, несмотря на то, что "Газпром" и "Северный поток — 2" готовы полностью предоставить газ сразу по двум линиям и не делают этого только из-за проблем, которые чинит европейская и немецкая стороны», — сообщил Херстель.

Журналист подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства в рамках заключенных контрактов. При этом Москва также выражает готовность к обсуждению, однако европейским чиновникам выгоднее выставлять ее виноватой во всех своих проблемах. По словам политолога, Евросоюз выступает за «совсем не экологичные идеи», которые не могли не привести к энергетическому кризису.

Также ранее журналисты Wall Street Journal отметили, что Европа не сможет ввести санкции против Москвы в случае кризиса российско-американских отношений. По их мнению, регион слишком зависим от ее газа и нефти.

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Все новости / Политика / Политолог Херстель: Евросоюз собственноручно спровоцировал энергетический кризис
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