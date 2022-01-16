Берлин, 16 января. Европейское правительство самостоятельно наносит серьезный ущерб своей энергетической системе. Однако вместо того, чтобы закончить газовый кризис, западные чиновники винят во всех бедах Россию, сообщил журналист и политический деятель Кристофер Херстель.

Он добавил, что страны Евросоюза выдвигают в адрес России всевозможные обвинения. Однако, как отметил Херстель, ему непонятна данная позиция. По мнению политолога, европейские чиновники уже давно могли закончить энергетический кризис в регионе, передает РЕН ТВ.

«И я не понимаю, почему этот кризис до сих пор продолжается, несмотря на то, что "Газпром" и "Северный поток — 2" готовы полностью предоставить газ сразу по двум линиям и не делают этого только из-за проблем, которые чинит европейская и немецкая стороны», — сообщил Херстель.

Журналист подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства в рамках заключенных контрактов. При этом Москва также выражает готовность к обсуждению, однако европейским чиновникам выгоднее выставлять ее виноватой во всех своих проблемах. По словам политолога, Евросоюз выступает за «совсем не экологичные идеи», которые не могли не привести к энергетическому кризису.

Также ранее журналисты Wall Street Journal отметили, что Европа не сможет ввести санкции против Москвы в случае кризиса российско-американских отношений. По их мнению, регион слишком зависим от ее газа и нефти.