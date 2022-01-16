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Минобороны сообщило о вылете российских миротворцев из Казахстана

Политика
Минобороны сообщило о вылете российских миротворцев из Казахстана
wikipedia.org  /  Министерство обороны РФ / CC BY-SA 4.0

Москва, 16 января. Российские десантники завершили погрузку техники в воздушные судна военно-транспортной авиации и вылетели из казахстанского Алма-Аты. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Миротворческий контингент России в составе миссии Организационного договора коллективной безопасности (ОДКБ) выполнял задачу по восстановлению порядка в Казахстане. В операции принимали участие также военные силы Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

«Сегодня самолеты ВТА доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ, на аэродром "Чкаловский" в Московской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее свои опасения по поводу отправки военнослужащих России и Белоруссии в Казахстан высказал министр обороны Эстонии Калле Лаанета. По его словам, действия Москвы и Минска «ставят под угрозу безопасность Балтийского региона».

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