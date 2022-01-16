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The Observer: противники вакцинации могут начать насильственные действия в Великобритании

  /   Обновлено: 16 января 2022 06:11
Происшествия
The Observer: противники вакцинации могут начать насильственные действия в Великобритании
Федеральное агентство новостей

Лондон, 16 января. Ведомства Великобритании, специализирующиеся на борьбе с терроризмом, выразили опасения, что местные антипрививочники могут начать насильственные действия. Об этом говорится в материале газеты The Observer.

В настоящий момент британские правоохранители ведут активное наблюдение за деятельностью противников вакцинации в социальных сетях. Как следует из последних полученных ведомствами данных, некоторые антиваксеры начали организовывать «экстремистские группировки», пропагандирующие ненависть на расовой или национальной почвах.

«Это вызывает все больше опасений и изучается на самом высоком уровне... Канцелярия премьер-министра (Бориса Джонсона) напрямую получает эти отчеты. Премьер-министр знаком с ними. Существует консенсус относительно того, что мы не одержали очевидную победу (в информационной войне)», — сообщили в правительстве страны.

Как заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин всерьез обеспокоен нежеланием некоторых россиян прививаться против COVID-19. По его словам, глава государства ежедневно «обращается к их разуму».

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