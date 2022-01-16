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Аналитик Лизан: НАТО отказывается от демилитаризации Европы по трем причинам

  /   Обновлено: 16 января 2022 05:54
Политика
Аналитик Лизан: НАТО отказывается от демилитаризации Европы по трем причинам
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 января. Соединенные Штаты не желают договариваться с Россией по вопросам безопасности в Европе по нескольким причинам. Их перечислил глава аналитического бюро «СОНАР-2050» Иван Лизан.

Всего на сегодняшний день существует три причины, считает аналитик. Именно ими руководствуются США и НАТО, когда идут по пути эскалации в Восточной Европе.

«Первая — идеологическая. США вместе со своими партнерами/сателлитами свято уверены в собственном моральном превосходстве. Вторая — имиджевая. США победили в холодной войне 1.0 и уверены в том, что смогут победить в холодной войне 2.0», — заявил Лизан.

Третья, по его словам, заключается в праве на сферу влияния. Если Вашингтон признает за Москвой такое право, то дальше последуют аналогичные требования от Пекина и Тегерана. А текущая геополитическая ситуация полностью устраивает США, добавил эксперт.

При этом прослеживается политика двойных стандартов, если верить точке зрения Лизана. С одной стороны представитель Госдепартамента заявляет о намерении развивать диалог с Москвой, а с другой — Вашингтон затягивает переговоры, извлекая личную выгоду.

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