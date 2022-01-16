Consumer Reports признал кроссовер Toyota C-HR разочарованием 2021 года

Москва, 16 января. Больше всего недовольных водителей оказалось среди владельцев кроссовера Toyota C-HR. Опрос на эту тему провел американский журнал Consumer Reports.

Участниками исследования стали около 300 тысяч автовладельцев. Каждому из них предложили ответить на вопросы, повторили бы они покупку своей машины, и оправдала ли она их ожидания.

Лидером антирейтинга стал компактный кроссовер Toyota C-HR. Купить его повторно согласились лишь 29 процентов текущих обладателей этой модели. Второе место с результатом 30 процентов голосов занял Ford Ecosport. Замыкает тройку Chevrolet Trax, который вновь приобрели бы 37 процентов респондентов.

Четвертое и пятое места достались Infiniti Q50 и Nissan Rogue Sport соответственно. Далее идут Infiniti QX50, Jeep Compass, Jeep Renegade, Cadillac XT4 и Kia Forte.

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