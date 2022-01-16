Политолог Акопов: феномен Казахстана дал России один балл в противостоянии с Западом

Киев, 16 января. Произошедшие в Казахстане события продемонстрировали, что Россия готова нести ответственность за постсоветское пространство. Успешная поддержка Москвы дала ей фору в противостоянии с Западом, высказал политолог Петр Акопов.

Он подчеркнул, что все постсоветское пространство является большой исторической Россией. Именно по этой причине Москва всегда будет готова прийти на помощь нуждающимся странам. По словам Акопова, Россия будет и дальше требовать, чтобы Соединенные Штаты отступились от Украины, и не допустит ситуацию, при которой страна окажется в составе Альянса.

«В Казахстане была угроза дестабилизации, там не было угрозы его перехода под западный зонтик, но и дестабилизация нам не нужна. А на Украине все гораздо более запущено, это сам по себе антироссийский проект», — добавил Акопов.

Он также добавил, что события в Казахстане продемонстрировали способность России оперативно реагировать на подобные вызовы. Вместе с этим, считает Акопов, урегулирование беспорядков в республике положительно отразилось на противостоянии Москвы и Вашингтона.

Как заявил ранее представитель Госдепартамента США, в скором времени станет ясно, имеет ли Россия заинтересованность в дипломатических отношениях. Он также выразил надежду продолжить переговоры с Москвой по гарантиям безопасности.