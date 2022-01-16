Семья герцога Кембриджского рискует больше всех пострадать из-за скандала с принцем Эндрю

Лондон, 16 января. Скандал вокруг принца Эндрю поставил в неудобное положение всех Виндзоров. Но больше всех может достаться детям герцога и герцогини Кембриджских, считает королевский эксперт Даниэла Эльзер.

Кейт Миддлтон и принц Уильям приложили все возможные усилия, чтобы у Джорджа, Шарлотты и Луи было нормальное детство. Герцог и герцогиня как можно дольше не хотели привлекать их к общественной деятельности. Но из-за скандала с принцем Эндрю кому-то придется занять его место.

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Королевский эксперт допускает, что дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон взвалят на себя обязательства семьи раньше срока. Эльзер напомнила и о других пробелах, которые остались после ухода брата Уильяма Гарри. На фоне всех этих событий Джорджу, Шарлотте и Луи, возможно, придется столкнуться с далеко не детскими вызовами.

Скандал вокруг принца Эндрю приобрел новый поворот на днях. Теперь обвиненный в изнасиловании сын Елизаветы II лишен воинских званий и королевского патронажа. Герцогу Йоркскому придется защищать себя в этом деле в качестве частного лица.