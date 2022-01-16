Пожар в московском ресторане унес жизнь одной женщины

Москва, 16 января. Пламя вспыхнуло в ресторане, расположенном в двухэтажном здании в центре столицы. В результате пожара погибла женщина, еще один человек получил травмы. Такие данные привели в московских экстренных службах.

Инцидент произошел на Шелепихинской набережной. Ресторан находился в здании, пристроенном к жилому дому. Пламя раскинулось на территории 50 квадратных метров.

«В одном из помещений найдена погибшая», – сообщили в экстренных службах.

При пожаре также пострадал один человек, однако ему удалось самостоятельно покинуть горящее здание. По приезде бригады скорой помощи пострадавшего оперативно госпитализировали. На данный момент пламя удалось локализовать.

На днях в центре Москвы загорелась грузинская церковь. Информации о жертвах не поступало.