Новый сезон мультфильма «Южный парк» выйдет 2 февраля

Лос-Анджелес, 16 января. Премьера 25-го сезона анимационного телесериала «Южный парк» состоится 2 февраля на канале Comedy Central. Информация об этом размещена в официальном Twitter-аккаунте мультфильма.

Создатели проекта Мэтт Стоун и Трей Паркер пообещали поклонникам мультипликационного сериала шесть эпизодов, которые будут выходить по одной серии в неделю. В прошлом сезоне авторы решили удивить зрителей и выпустили четыре серии, хронометражем по 60 минут каждая. В них речь шла о жизни главных героев в условиях пандемии коронавируса.

Комедийный сериал «Южный парк» берет свое начало еще в конце прошлого века. Мультфильм высмеивает проблемы и стереотипы американского общества, показывая абсурдность тех или иных моральных принципов, по которым живут за океаном.

Российский культуролог Андрей Пархоменко высоко оценил 24-й сезон «Южного парка». По его словам, очень действенный способ показать проблему нагляднее — как следует высмеять ее.