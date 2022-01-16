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Новый сезон мультфильма «Южный парк» выйдет 2 февраля
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Новый сезон мультфильма «Южный парк» выйдет 2 февраля

  /   Обновлено: 16 января 2022 05:27
Общество
Новый сезон мультфильма «Южный парк» выйдет 2 февраля
youtube.com  /  South Park Studios

Лос-Анджелес, 16 января. Премьера 25-го сезона анимационного телесериала «Южный парк» состоится 2 февраля на канале Comedy Central. Информация об этом размещена в официальном Twitter-аккаунте мультфильма.

Создатели проекта Мэтт Стоун и Трей Паркер пообещали поклонникам мультипликационного сериала шесть эпизодов, которые будут выходить по одной серии в неделю. В прошлом сезоне авторы решили удивить зрителей и выпустили четыре серии, хронометражем по 60 минут каждая. В них речь шла о жизни главных героев в условиях пандемии коронавируса.

Комедийный сериал «Южный парк» берет свое начало еще в конце прошлого века. Мультфильм высмеивает проблемы и стереотипы американского общества, показывая абсурдность тех или иных моральных принципов, по которым живут за океаном.

Российский культуролог Андрей Пархоменко высоко оценил 24-й сезон «Южного парка». По его словам, очень действенный способ показать проблему нагляднее — как следует высмеять ее.

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Южный парк новый сезон трей паркер мэтт стоун
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