Глава «Нафтогаза» Витренко упрекнул Германию за желание заработать на «СП-2»

Киев, 16 января. Германия не имеет права использовать другие страны для получения экономической выгоды от поставок газа по «Северному потоку — 2», считает глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко.

Журналисты поинтересовались у Ветренко, нужен ли Германии еще один газопровод из-за дальнейшего роста потребления голубого топлива в будущем. В ответ глава «Нафтогаза» заявил, что «украинских трубопроводных мощностей достаточно», так как они заняты лишь на четверть.

«Кроме того, Германия получила бы экономические преимущества, если бы благодаря "Северному потоку — 2" стала главным распределительным пунктом российского газа. Но как ведущая европейская страна ФРГ не может получить краткосрочное экономическое преимущество за счет других европейских стран», — заявил он в беседе с изданием FAZ.

Ветренко считает, что европейские компании должны самостоятельно выбирать пути транспортировки газа — через ГТС Украины или «Северный поток — 2». Вместе с этим он признал, что Москва соблюдает все свои долгосрочные обязательства по топливным поставкам в Европу.

В правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) ранее заявили, что запуск «Северного потока — 2» отвечает интересам немецких граждан. В настоящее время для реализации проекта необходимо урегулировать сопутствующие юридические вопросы.