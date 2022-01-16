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Песков заявил о накаленной обстановке на границе с Украиной

Политика
Песков заявил о накаленной обстановке на границе с Украиной
sco-russia.ru

Москва, 16 января. Напряженность на рубеже России и Украины слишком высока, в связи с этим Москва считает необходимым получить исчерпывающий ответ на свои опасения. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.

Песков также прокомментировал заявления о «причастности» России к атакам хакеров на порталы украинских госорганов. По словам представителя Кремля, Киев видит вину Москвы даже за «плохую погоду» в стране. Подобные заявления являются «очередным бездоказательным обвинением» в адрес российской стороны.

«Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране... Мы живем в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи», — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также на днях заявил, что переговоры по гарантиям безопасности между Вашингтоном и Москвой обрамляются агрессией заокеанских коллег. По его словам, в Кремле понимают, почему американские власти выбрали такую стратегию общения.

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