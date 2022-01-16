Ольга Серябкина рассказала о трудностях материнства после рождения первенца

Москва, 16 января. Певица Ольга Серябкина стала мамой в декабре прошлого года. Как призналась сама исполнительница, первый месяц с малышом дался ей очень непросто.

Ольга столкнулась с трудностями психологического характера. По ее словам, гормоны «зашкаливали», из-за чего постоянно хотелось плакать. В какой-то момент певица даже заподозрила у себя наличие постродовой депрессии, ведь ранило ее каждое неприятное слово, передает StarHit.

«Меня стало легко обидеть, ранить, очень нужна была поддержка близких. К счастью, я ощущала эту поддержку от мужа и семьи. Сейчас все стабилизировалось. Но, скажу честно, первое время я пребывала в каком-то шоке: смотрела на ребенка и не могла поверить, что он мой...» — поделилась артистка.

Со временем новый статус стал привычным, призналась Серябкина. Помогает с воспитанием и уходом за малышом мама. По словам Ольги, оставлять ребенка на няню она пока что не планирует, ведь хочет, чтобы его первый год жизни прошел в окружении близких людей.

Муж воспринял событие немного легче. По словам певицы, он стал более ответственным, ведь малышу отец хочет дать все самое лучшее. Однако особенно важно то, что он ощущает огромный прилив счастья, отметила исполнительница.

Мамой недавно стала и певица Нюша. Имя ребенка она пока не раскрывает, однако ее супруг намекнул на мистическое происхождение имени.