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Политика Варшавы лишила граждан Польши доступного газа

Экономика
Политика Варшавы лишила граждан Польши доступного газа
pixabay.com

Москва, 16 января. Решение властей Польши отказаться от сотрудничества с «Газпромом» стало коммерчески неэффективным. Об этом заявил руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

Варшава выбрала энергетическую независимость и лишилась доступного российского газа, который поступал по трубопроводу «Ямал — Европа». Польша снизила объем поставок голубого топлива, но при этом потеряла транзит и может полностью лишиться прибыли, так она «заплатила дополнительную цену», передает «Экономика сегодня».

«Варшава ставит себе в заслугу тот факт, что она избавилась от обязанности подписывать долгосрочный контракт с "Газпромом". Польша просто не стала его продлевать, а Россия на этом не настояла. Но во многом Польша проиграла, потому что как страна-транзитер не состоялась», — заявил Перов.

Польша ранее завершила строительство газопровода Gas Interconnection Poland — Lithuania. Однако магистраль может остаться пустой, так как после окончания контракта с «Газпромом» Варшава может столкнуться с дефицитом энергоресурсов.

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