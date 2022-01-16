Американский журнал NI заинтересовался дебютом бомбардировщика Ту-160М

Москва, 16 января. Модернизированный сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160 совершил свой первый полет, что тут же привлекло внимание журналистов американского издания The National Interest (NI).

Западные авторы выпустили целый материал о российской боевой машине, в котором рассказали историю создания нового бомбардировщика. Разработка осовремененного Ту-160 стартовала еще в 2010-х годах, она была нацелена на усиление отечественной стратегической авиации. Однако эта мера носила временный характер, чтобы дождаться «невидимого» бомбардировщика ПАК ДА, который будет готов лишь к 2030-м годам.

Дебютный полет Ту-160 состоялся 12 января текущего года. Специалисты проверили его работу и совершили ряд маневров. После этого самолет приземлился, и, вероятно, отправился на дальнейшую доработку, пишет «ПолитРоссия».

Модернизированный бомбардировщик имеет много общего со своим предшественником. Вместе с этим он потерпел большие изменения, 80 процентов агрегатов стали значительно современнее.

wikipedia.org / Dmitry Terekhov

Предполагалось, что Ту-160 получит двигатель НК-32-02, который повысит его надежность и эффективность. Модернизированная авионика должна была дать самолету возможность работать в связке с новыми российскими истребителями. Согласно предварительной информации, бомбардировщик оснастят цифровым куполом для облегчения управления. Однако подтверждения этому пока нет. Главное преимущество Ту-16, по мнению NI, заключается в возможности использовать наиболее современное российское оружие воздушного базирования.

Новость о первом полете модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М ранее сообщили в Ростехе. Специалисты ПАО «Туполев» подняли его в воздух всего на полчаса.