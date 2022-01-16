Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 января 05:00
04:57
Экономика
Политика Варшавы лишила граждан Польши доступного газа
04:55
Армия
Американский журнал NI заинтересовался дебютом бомбардировщика Ту-160М
04:53
Общество
Прыжки в сугроб обернулись для сахалинского тиктокера поездкой в полицию
04:48
Политика
Политолог Акопов: союз Китая и России не нуждается в формальном закреплении
04:44
Армия
19FortyFive: Россия разрабатывает новые системы ПВО для уничтожения беспилотников
04:39
Политика
Баранец: США не смогут помешать России разместить вооружение на Кубе
04:39
Политика
Песков: Киев винит Москву даже за плохую погоду на фоне кибератак на украинские сайты
04:32
Политика
Bloomberg: пьяные вечеринки Бориса Джонсона превратили его в посмешище
04:30
Шоу-бизнес
Стриженова показала ведущую закрытую жизнь звезду фильма «Гардемарины» Машную
04:29
Спорт
«Ювентус» готов предложить петербургскому «Зениту» 5 млн евро за Сердара Азмуна
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Американский журнал NI заинтересовался дебютом бомбардировщика Ту-160М

Армия
Американский журнал NI заинтересовался дебютом бомбардировщика Ту-160М
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Москва, 16 января. Модернизированный сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160 совершил свой первый полет, что тут же привлекло внимание журналистов американского издания The National Interest (NI).

Западные авторы выпустили целый материал о российской боевой машине, в котором рассказали историю создания нового бомбардировщика. Разработка осовремененного Ту-160 стартовала еще в 2010-х годах, она была нацелена на усиление отечественной стратегической авиации. Однако эта мера носила временный характер, чтобы дождаться «невидимого» бомбардировщика ПАК ДА, который будет готов лишь к 2030-м годам.

Дебютный полет Ту-160 состоялся 12 января текущего года. Специалисты проверили его работу и совершили ряд маневров. После этого самолет приземлился, и, вероятно, отправился на дальнейшую доработку, пишет «ПолитРоссия».

Модернизированный бомбардировщик имеет много общего со своим предшественником. Вместе с этим он потерпел большие изменения, 80 процентов агрегатов стали значительно современнее.

Американский журнал NI заинтересовался дебютом бомбардировщика Ту-160М
wikipedia.org / Dmitry Terekhov

Предполагалось, что Ту-160 получит двигатель НК-32-02, который повысит его надежность и эффективность. Модернизированная авионика должна была дать самолету возможность работать в связке с новыми российскими истребителями. Согласно предварительной информации, бомбардировщик оснастят цифровым куполом для облегчения управления. Однако подтверждения этому пока нет. Главное преимущество Ту-16, по мнению NI, заключается в возможности использовать наиболее современное российское оружие воздушного базирования.

Новость о первом полете модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М ранее сообщили в Ростехе. Специалисты ПАО «Туполев» подняли его в воздух всего на полчаса.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Американский журнал NI заинтересовался дебютом бомбардировщика Ту-160М
бомбардировщик ту-160м national interest
Комментировать