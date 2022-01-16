Прыжки в сугроб обернулись для сахалинского тиктокера поездкой в полицию

Южно-Сахалинск, 16 января. Молодой житель Южно-Сахалинска решил спрыгнуть в сугроб с крыши трехэтажного дома. Но необычное развлечение закончилось поездкой в полицию.

Тиктокера заметили соседи. Они решили вызвать правоохранителей. После приезда полиции, сахалинца посадили в служебный автомобиль и увезли для профилактической беседы в отделение, пишет Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Как рассказали в региональном УМВД, в действиях тиктокера просматриваются признаки по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Жителю Южно-Сахалинска грозит штраф в размере от 500 до 2 тысяч рублей или арест на 15 суток.

Некоторые детские забавы становятся более опасными для здоровья, нежели прыжки в сугроб с высоты. Подростки из сахалинского села Троицкое бросили петарду в лицо ребенку, игравшему на детской площадке. Хулиганы сбежали, а мальчик угодил в больницу.