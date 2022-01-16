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Политолог Акопов: союз Китая и России не нуждается в формальном закреплении

Политика
Политолог Акопов: союз Китая и России не нуждается в формальном закреплении
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Киев, 16 января. Формальное обозначение российско-китайского союза не является обязательным, потому что в реальности он давно существует и без этого. Об этом заявил политолог Петр Акопов в интервью изданию «Украина.ру».

Это понимают и Россия, и Китай, отметил эксперт. Более того, обе страны используют формулировку, подтверждающую, что отношения между ними являются даже нечто большим, чем просто союзом.

«В какой-то момент военный договор может быть подписан, но, не будучи подписанным официально, отношения уже рассматриваются и Путиным, и Си Цзиньпином как союзнические», — отметил Акопов.

При этом сотрудничество с Китаем, отметил политолог, более предпочтительно, чем с Североатлантическим альянсом. По его словам, НАТО управляют англосаксы, которые не дают право голоса другим странам. Россия и Китай же являются равноправными игроками, отношения которых взаимовыгодны.

Ранее стало известно, что за 2021 год Москва и Пекин нарастили рекордный товарооборот. По итогам года он вырос на более чем 146 миллиардов долларов.

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россия сотрудничество китай союз
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