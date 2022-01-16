19FortyFive: Россия разрабатывает новые системы ПВО для уничтожения беспилотников

Москва, 16 января. Российские военные будут использовать необычные технологии в борьбе с вражескими беспилотниками. Об этом сообщил автор портала 19FortyFive Себастьян Роблин.

Москва занимается разработкой новой системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Самой необычной пока является 2C38 «Деривация-ПВО». Этот зенитно-артиллерийский комплекс создан на платформе БМП-3 и вооружен 57-миллиметровой пушкой, пишет «ПолитРоссия».

«"Деривация-ПВО" предназначена для противовоздушной обороны фронтовых механизированных армейских подразделений и воздушно-десантных войск. Ожидается, что эти комплексы придут на смену почтенной "Шилке"», — отметил Роблин.

Российская «Деривация» представляет угрозу для боевых вертолетов и способна уничтожить небольшие дроны-камикадзе. Дополнительно инженеры разрабатывают «умные» боеприпасы, способные поражать цели малых размеров и маневрировать с помощью складных «плавников».

Москва намерена не только развивать систему ПВО, но и тяжелые ударные беспилотники. Как отметил военный аналитик Владислав Шурыгин, армия получит большое количество аппаратов для работы по передовой в ближнем тылу для ликвидации боевой техники.